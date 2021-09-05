Земля может потерять одну секунду всемирного времени из-за слишком быстрого вращения

Москва, 5 сентября. Вращение Земли вокруг своей оси ускорилось за последние несколько лет. Если этот процесс продолжится, мир ждут неприятные последствия.

Человечество может лишиться одной секунды всемирного времени. Ученым давно известно, что Земля вращается вокруг своей оси с разной скоростью. В разные годы планета замедляла свое движение. Такое явление происходит раз в несколько лет. Эталоном секунды считаются атомные часы, которые идут с постоянной скоростью.

Если планета замедляется или ускоряется, разница между показателями увеличивается. Когда она становится слишком существенной, ученые добавляют одну дополнительную секунду. Последний раз подобное произошло в 2016 году. Вычитать секунду еще не приходилось.

Россиян ранее предупредили о сильной магнитной буре 5 сентября. Ее активность продлится до конца дня. Геомагнитный фон будет колебаться от трехбалльной силы удара до умеренной активности, отмечают специалисты. В таких условиях метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.