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Женщина погибла под колесами легковушки в Димитровграде

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:35
Происшествия
Женщина погибла под колесами легковушки в Димитровграде
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Ульяновск, 5 сентября. Смертельная авария произошла в минувшую субботу. Горожанка умерла после наезда «Лады Приоры» на проспекте Автостроителей.

Согласно предварительным данным, 24-летняя девушка, находившаяся за рулем отечественного автомобиля, сбила пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

После столкновения пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, врачам оставалось только констатировать ее смерть. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Личность погибшей устанавливается.

Накануне в аварии с грузопассажирской «Газелью» и автомобилем ВАЗ-2111 погиб один человек. ДТП произошло на пересечении кольцевой автодороги (ЕКАД) и Пермского тракта, сообщало URA.RU. Также известно о двух пострадавших, их госпитализировали в городскую больницу.

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