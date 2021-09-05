Женщина погибла под колесами легковушки в Димитровграде

Ульяновск, 5 сентября. Смертельная авария произошла в минувшую субботу. Горожанка умерла после наезда «Лады Приоры» на проспекте Автостроителей.

Согласно предварительным данным, 24-летняя девушка, находившаяся за рулем отечественного автомобиля, сбила пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

После столкновения пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, врачам оставалось только констатировать ее смерть. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. Личность погибшей устанавливается.

Накануне в аварии с грузопассажирской «Газелью» и автомобилем ВАЗ-2111 погиб один человек. ДТП произошло на пересечении кольцевой автодороги (ЕКАД) и Пермского тракта, сообщало URA.RU. Также известно о двух пострадавших, их госпитализировали в городскую больницу.