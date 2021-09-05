Участники из РФ стали победителями танкового биатлона на АрМИ-2021

Россияне стали победителями финальной эстафеты «Танкового биатлона» на VII Армейских международных играх. При этом они опередили своих ближайших соперников — танкистов из Китая — более чем на 10 минут, а российский танк Т-72Б3 вновь превзошел китайский Type 96B.

О том, как команда Российской Федерации завоевала первое место в «битве железных гладиаторов», рассказывает побывавший на соревнованиях корреспондент Федерального агентства новостей.

Семилетняя дуэль

Танковый биатлон, ставший основой для создания Армейских международных игр, с подачи министра обороны РФ Сергея Шойгу появился в 2013 году как чемпионат России. Однако очень быстро он превратился в чемпионат мира. В 2019 году эти состязания по танковому биатлону собрали команды 23 государств. В 2020 году пандемия COVID-19 снизила число участвующих в состязании команд до 16, но это никак не сказалось на зрелищности конкурса.

Через год ситуация с коронавирусом стала выправляться. Это позволило увеличить число участников чемпионата мира по танковому биатлону — в 2021 году прибыло на подмосковный полигон Алабино уже 19 команд. Чтобы уравнять команды по опыту и профессионализму, их разделили на два дивизиона: первый — условно «старший» и второй — условно «младший». В первый дивизион попали Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Сербия, Сирия и Узбекистан. Во второй — Абхазия, Катар, Киргизия, Лаос, Мали, Мьянма, Таджикистан и Южная Осетия.

По традиции большинство команд предпочли соревноваться на российских основных боевых танках Т-72Б3. По той же традиции китайцы привезли в Алабино свои основные боевые танки Type 96B.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Безусловным фаворитом танковых гонок считалась команда России. Несмотря на то, что она была единственной из всех команд танкового биатлона, каждый сезон полностью обновлявшей свой состав, именно россияне с 2013 года неизменно становились победителями конкурса. Со вторыми и третьими местами такой определенности не было. Но дебютировавшая в 2014 году на танковом биатлоне команда Китая практически всегда оказывалась среди тройки финалистов, в силу чего центральным событием конкурса становилась дуэль российских «семьдесят вторых» и китайских «девяносто шестых».

Распределение первого, второго и третьего мест среди лучших команд, участвовавших в танковом биатлоне в предыдущие годы, выглядело следующим образом:

2014 год — Россия, Армения, Китай;

2015 год — Россия, Китай, Сербия;

2016 год — Россия, Китай, Казахстан;

2017 год — Россия, Казахстан, Китай;

2018 год — Россия, Китай, Белоруссия;

2019 год — Россия, Белоруссия, Казахстан;

2020 год — Россия, Китай, Белоруссия.

Как нетрудно заметить, в 2019 году у команды КНР случилось фиаско. То ли сказались недоработки по части тренерской работы, то ли танкистов из Поднебесной подвели их предельно облегченные и оснащенные максимально форсированными двигателями танки, но в 2019 году китайцы впервые за всю историю своего участия в танковом биатлоне не смогли выйти в финал.

Из нежданного провала были сделаны соответствующие выводы. Китайцы сменили в своей команде тренерский состав, существенно подтянули подготовку экипажей и доработали в плане надежности свои Type 96B. 2020 год стал годом реванша китайских танкистов, вернувших себе второе место среди тройки лучших.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

На чемпионат 2021 года команда КНР явилась с надеждой не только укрепить свои позиции, но и постараться свергнуть с пьедестала фаворита танкового биатлона — команду России. Любопытная деталь. Если ранее Китай в Алабино всегда представляли танкисты 78-й армейской группы Северной зоны боевого командования НОАК, то в этом году «биатлонить» прибыли экипажи из 75-й армейской группы Южной зоны боевого командования НОАК. Причины такой ротации официально озвучены не были. Кулуарно же гуляла информация, что замена в китайской команде «северян» на «южан» была вызвана более высоким уровнем подготовки последних.

Танки грязи не боятся!

3 сентября откатали финальную эстафету лучшие команды второго дивизиона. Первое место среди них с общим временем прохождения дистанции в 2 часа 23 минуты 9 секунд заняли танкисты из Киргизии, второе — танкисты из Мьянмы (2 часа 28 минут 20 секунд), третье — танкисты из Южной Осетии (2 часа 33 минуты 6 секунд). С четвертым местом случился неожиданный поворот. Судя по результатам, выведенным на табло сразу после окончания эстафеты, четвертыми должны были стать как раз осетины, а третьими — танкисты из Таджикистана. Однако в результате последующего совещания судей Таджикистан «переехал» на четвертое место с результатом 2 часа 35 минут 57 секунд. Что ж, бывает.

4 сентября в Алабино на старт вышли лучшие из лучших — финалисты первого дивизиона: Россия (синий цвет танка), Китай (желтый), Казахстан (зеленый) и Азербайджан (красный).

Суть финальной эстафеты, на первый взгляд, была достаточно проста. Машины соперников стартуют одновременно. Гонку команда завершает, когда дистанцию марафона пройдут три экипажа, после чего их время суммируется. При этом каждый экипаж совершает по полигону четыре круга протяженностью в 4100 метров каждый. На маршруте танку придется преодолеть колейный мост, гребенку, проход в «минном поле», косогор, брод, эскарп и иные препятствия. Кроме того, экипажу предстоит вести огонь из 125-мм пушки, а также спаренного и зенитного пулеметов.

Заметим, из пушки танки выполняют фланговую стрельбу по трем мишеням сходу, это считается самой сложной частью прохождения дистанции танкового биатлона. Всего же за время эстафеты трем экипажам необходимо поразить 24 мишени. При этом точность стрельбы во время конкурса играет более важную роль, чем скоростной режим. Каждый промах наказывается штрафным кругом, поэтому гнать сломя голову, но мазать на огневом рубеже — это верный путь к поражению. Препятствия во избежание пит-стопов тоже следует проходить максимально аккуратно.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Итак, 4 сентября 2021 года. 15:30. Старт! Отчаянно рыча двигателями, в чадном облаке дизельного выхлопа четыре бронированные машины сорвались с мест. «Битва железных гладиаторов» началась. Type 96B чуть легче «семьдесят второго», что теоретически шло китайцам в плюс. Практически же с первой секунды эстафеты вперед вырвался синий танк российской команды. Ай да механик-водитель ефрейтор Владимир Огадзе! Ай да молодец!

Перемахнув колейный мост, синий Т-72Б3 помчался дальше, за ним — танки Казахстана и Азербайджана. Китайский танк пока шел замыкающим. Но постепенно его мехвод старший сержант Лю Фэй смелел, и «желтый» стал сокращать отставание. К косогору китайцы добрались уже вторыми, а казахи зацепили на змейке ограничительный столб и отправились на штрафной пит-стоп. Развивая успех, командир «девяносто шестого» сержант Лао Чэнвэй метко уничтожил из зенитного пулемета на мишенном поле «вертолет» и «противотанковое орудие». Наводчик-оператор казахской машины сержант 3-го класса Сунгат Садуакасов не менее метко «снял» из спаренного пулемета трех «гранатометчиков».

Проще всех на первом круге было азербайджанцам, которым досталось просто скоростное преодоление маршрута. Самое же непростое в этот момент испытание — фланговая стрельба из пушки — выпало на долю российского экипажа. Наводчик-оператор старший сержант Сергей Гайдеик не подвел. Он загнал три снаряда в три «танка» четко и уверенно. Аплодисменты!

Закончив первый круг, танки пошли наматывать следующие. «Танки грязи не боятся!» — эта известная поговорка стала буквально символом финальной эстафеты чемпионата мира по танковому биатлону на АрМИ-2021. Из-за частых дождевых зарядов трасса полигона не просто вымокла — местами она покрылась громадными лужами, по которым бронированные машины неслись, извергая из-под траков фонтаны грязи и воды. Вместе с облаками выхлопных газов они ухудшали и без того ограниченную видимость через танковые приборы наблюдения. Волнение танкистов и сильные порывы ветра мешали точно поражать мишени — начались промахи, а с ними — и штрафные круги. Напряжение росло. Экипажи держались, но стала сдавать техника. Казахи, а за ними азербайджанцы запросили замену танка.

Тем временем китайцы проскочили мимо нужной точки остановки, из-за чего мехводу «девяносто шестого» пришлось совершить незапланированную пробежку в обнимку с 16-килограммовыми снарядами. Бегал он от площадки получения боеприпасов до своего танка. А под ногами — размокшая от дождя и перепаханная гусеницами земля-матушка...

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

А российский «синий» скатился в ров, вынырнул из него и оттормозился на рубеже смены экипажей. Первым. Вторыми смену экипажей осуществляют китайцы. Третьими — танкисты из Казахстана. Последними до рубежа замены экипажей докатываются азербайджанцы. Точно в таком же порядке свои танки откатали вторые экипажи команд, а затем и третьи. Разве что китайцам пришлось заменить свой танк.

Единственной из команд, которая не «убила» на маршруте ту свою машину, которая ушла со старта, оказалась команда России. Ее танк, поразивший 21 мишень из 24, первым и пришел к финишу с результатом 1 час 36 минут 49 секунд. Вторыми, попав в 19 из 24 мишеней, финишную черту пересекли китайцы. Их результат — 1 час 47 минут 20 секунд.

Поздравляем участников

Как мы видим, «свергнуть с постамента» россиян и занять в финальной эстафете первое место у танкистов КНР опять не получилось. Мало того, в прошлом году финальную эстафету российские танкисты откатали за 1 час 39 минут 17 секунд, а китайские — за 1 час 47 минут 7 секунд. Получается, в 2021 году россияне по сравнению с 2020 годом свой результат улучшили, а китайцы — ухудшили. Не помогла им замена «северян» на «южан» — российский Т-72Б3 вновь превзошел китайский Type 96B.

Танкисты из Казахстана преодолели дистанцию финальной эстафеты за 2 часа 3 минуты 4 секунды. Танкисты из Азербайджана — за 2 часа 4 минуты 58 секунд. Как мы видим, интрига вокруг вопроса, кто же завоюет в финале чемпионата третье место, сохранялась буквально до самого последнего мгновения гонки. Действительно, адреналина хватило на всех.

От всей души поздравляем участников финальной эстафеты международного чемпионата по танковому биатлону. Парни, вы старались как черти! С нетерпением ждем следующего года, чтобы стать свидетелями новой «битвы железных гладиаторов» в Алабино.