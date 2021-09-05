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«Транснефть» планирует направить 16,27 млн тонн топлива на экспорт
Экономика
«Транснефть» планирует направить 16,27 млн тонн топлива на экспорт
pixabay.com

Москва, 5 сентября. Объем прокачки сырья компанией «Транснефть» в сентябре 2021 года может достичь 37,37 млн тонн. Из них 36,04 млн тонн приходится на отечественные энергоресурсы.

Чуть больше 20,47 млн тонн черного золота из этого объема планируется направить на НПЗ России и 16,27 млн тонн — на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

При этом транспортировка сырья по экспортному нефтепроводу «Дружба» в текущем месяце запланирована в размере 3,22 млн тонн. Через российские порты на экспорт в сентябре ожидается отгрузить 9,11 млн тонн нефти. В целом отгрузка нефтепродуктов за первый осенний месяц из портов планируется в объеме 1,61 млн тонн против 1,86 млн тонн в августе.

Один житель России потребил в 2020 году примерно 840 кг нефти. Такую оценку представил замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

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нефть транснефть демин
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