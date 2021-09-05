Переговоры Boeing с FAA задерживают поставки самолетов 787 Dreamliner

Нью-Йорк, 5 сентября. Продажа летательных аппаратов модели 787 Dreamliner заморожена в Boeing из-за политики Федерального авиационного управления США (FAA).

Авиастроительная компания Boeing испытывает сейчас трудности с реализацией самолетов нового типа под названием 787 Dreamliner. Эксперты отрасли считают, что концерн не сможет поставлять на рынок борты вплоть до конца октября. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Известно, что первопричиной задержки является позиция официального регулятора сегмента. Так, он не одобрил новый подход Boeing к осмотру самолетов.

Представители FAA встретились с инженерами Boeing в начале августа. Тогда в концерне предложили изучить три борта из партии, в которую входило 106 аппаратов. В результате выяснилось, что подобный подход устраивает не всех.

Передачу бортов заказчикам заморозили после начала детальных проверок 787 Dreamliner со стороны FAA. Из-за этого Boeing не отправил партию Dreamliner на 25 млрд долларов. Свыше сотни самолетов ожидали своей отправки еще к концу первого месяца лета. Стоимость экземпляров начинается от 250 млн долларов.

Ввести в эксплуатацию самолеты модели 737 MAX снова хотят в Boeing. Один из главнейших производителей авиатехники в мире намеревается вернуть в строй четвертое поколение пассажирских бортов.