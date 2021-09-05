Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 09:39
09:39
Наука
Земля может потерять одну секунду всемирного времени из-за слишком быстрого вращения
09:38
Происшествия
Авиакомпания намерена предъявить снятой с рейса Москва — Анталья дебоширке ответный иск
09:38
Происшествия
ФАН выяснил подробности задержания дебоширки в самолете Москва — Анталья
09:36
Общество
Редчайшая белая львица подарила малышей приморскому зоопарку
09:35
Происшествия
Женщина погибла под колесами легковушки в Димитровграде
09:32
Общество
Острог эпохи Петра I реконструируют в Новосибирской области
09:31
Общество
Экс-депутат Заксобрания Пермского края скончался от последствий COVID-19
09:28
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал сроки наступления бабьего лета в Москве
09:24
Экономика
«Транснефть» планирует направить 16,27 млн тонн топлива на экспорт
09:23
Общество
Памятник любимой собаке писателя Довлатова появился в Петербурге
Все новости

Переговоры Boeing с FAA задерживают поставки самолетов 787 Dreamliner

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:22
Экономика
Переговоры Boeing с FAA задерживают поставки самолетов 787 Dreamliner
wikipedia.org  /  Yasobara/CC BY 2.5

Нью-Йорк, 5 сентября. Продажа летательных аппаратов модели 787 Dreamliner заморожена в Boeing из-за политики Федерального авиационного управления США (FAA).

Авиастроительная компания Boeing испытывает сейчас трудности с реализацией самолетов нового типа под названием 787 Dreamliner. Эксперты отрасли считают, что концерн не сможет поставлять на рынок борты вплоть до конца октября. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Известно, что первопричиной задержки является позиция официального регулятора сегмента. Так, он не одобрил новый подход Boeing к осмотру самолетов.

Представители FAA встретились с инженерами Boeing в начале августа. Тогда в концерне предложили изучить три борта из партии, в которую входило 106 аппаратов. В результате выяснилось, что подобный подход устраивает не всех.

Передачу бортов заказчикам заморозили после начала детальных проверок 787 Dreamliner со стороны FAA. Из-за этого Boeing не отправил партию Dreamliner на 25 млрд долларов. Свыше сотни самолетов ожидали своей отправки еще к концу первого месяца лета. Стоимость экземпляров начинается от 250 млн долларов.

Ввести в эксплуатацию самолеты модели 737 MAX снова хотят в Boeing. Один из главнейших производителей авиатехники в мире намеревается вернуть в строй четвертое поколение пассажирских бортов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Переговоры Boeing с FAA задерживают поставки самолетов 787 Dreamliner
boeing 787 dreamliner поставки самолетов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru