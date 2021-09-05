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Автолюбители могут получить штраф за установку дополнительных динамиков
Экономика
Автолюбители могут получить штраф за установку дополнительных динамиков
pixabay.com

Москва, 5 сентября. Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать российских автомобилистов на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука.

Согласно положениям технического регламента Таможенного союза, понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» включает установку компонентов и элементов оборудования машины, не предусмотренных строением. Следовательно, водителя могут оштрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, передает ТАСС.

За управление неисправным автомобилем или при наличии запрета использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа на уровне 500 рублей. В МВД напомнили, что сотрудники ГИБДД постоянно следят за соответствием конструкции машины обязательным требованиям безопасности.

Новые штрафы для отечественных водителей в будущем году готовится ввести Минюст. Планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Ведомство намерено расширить перечень нарушений, при которых невозможна эксплуатация автомобиля.

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