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Генсек НАТО не поддержал идею создания независимых армий ЕС

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:38
Армия
Генсек НАТО не поддержал идею создания независимых армий ЕС
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Брюссель, 5 сентября. Формирование в Европе независимых от Североатлантического альянса армий приведет к расколу в военном блоке, о чем заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В субботу секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал эксклюзивное интервью изданию The Telegraph, в котором предостерег европейские страны от создания независимых от США армий. Он также заявил, что надеется на поддержку России и Китая в общей борьбе мирового сообщества с терроризмом в Афганистане. Пока что в ЕС опасаются, что республика стала тем местом, где террористы могут свободно действовать и планировать атаки в других странах.

«Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся», — подчеркнул генсек.

Ранее генсек Североатлантического альянса призвал Москву раскрыть информацию о совместных с Белоруссией военных учениях «Запад-2021».

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