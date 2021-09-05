Мэрия Ростова-на-Дону возьмет под контроль прокат и парковку самокатов

Ростов-на-Дону, 5 сентября. Мэрия донской столицы опубликовала проект изменений по благоустройству касательно размещения электросамокатов. В проект включили требования к пунктам проката этих средств передвижения вместо ожидаемых ростовчанами выделенных зон для движения и скоростных ограничений.

В администрации города пояснили, что в последнее время число организаций, которые самовольно занимаются прокатом самокатов растет с каждым днем, а пользователи бросают средства передвижения где угодно, чем снижают привлекательность города.

Теперь можно ожидать запрета на парковку самокатов в определенных местах, а также усиление контроля за фирмами, сдающими их в аренду.

Кто будет заниматься этим проектом пока неизвестно, ведь накануне администрация Ростова-на-Дону заявляла о введении ограничений на передвижение самокатов по некоторым улицам города.

Ранее ФАН рассказывал, как министерство транспорта России разрабатывает проект изменений в ПДД для урегулирования статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ). Статистика ГИБДД показывает, что электросамокаты попадают в аварии чаще других средств.