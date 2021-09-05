Пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей в Удмуртии

Глазов, 5 сентября. Жительница Глазова перевела мошеннику, который представился сотрудником банка, более одного миллиона рублей.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже денег. Ей позвонил некий человек и представился сотрудником банка. Он предложил 56-летней пенсионерке перевести средства на якобы безопасный счет, чтобы предотвратить незаконную транзакцию.

После этого женщина отправила деньги на 72 телефонных номера. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Информацию об этом рассказали в пресс-службе МВД Удмуртии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Недавно жертвами телефонных мошенников стали две девушки из Калининграда и области. В первом случае злоумышленники представились сотрудниками следственного органа, во втором — работниками банка. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.