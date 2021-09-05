Бри Ларсон показала подготовку к фильму «Капитан Марвел — 2»

Лос-Анджелес, 5 сентября. Голливудская актриса Бри Ларсон готовится к съемкам кинокомикса «Капитан Марвел — 2». Она показала, как приводит себя в форму перед работой с камерой.

Впервые звезда фильмов «Комната» и «Конг: Остров черепа» впервые появилась в супергеройском жанре в киноленте «Капитан Марвел» в 2019 году. Вскоре после премьеры боссы компании Disney объявили о планах снять сиквел.

На данный момент ведется производственный процесс, и главная звезда «Марвелов» решила показать фанатам свой серьезный подход к работе. На странице Instagram она выложила видео со своей тренировки.

«Сколько единиц тренировочного оборудования нужно, чтобы стать супергероем? Все!» — написала Ларсон.

Напомним, режиссером фильма назначена Ниа ДаКоста. Главные роли в нем сыграли Бри Ларсон, Самуэль Л. Джексон, Джуд Лоу и Тейона Паррис. Ожидается, что кинокомикс покажут в кинотеатрах в ноябре 2022 года.

Ранее стало известно, что голливудский актер Джейсон Момоа активно готовится к съемкам фильмов «Аквамен-2» и «Малышка», и сейчас приводит себя в форму. Свежим видео он поделился через свой аккаунт в Instagram.