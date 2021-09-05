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Экс-депутат Рады: Меркель «наплевала» на интересы Украины из-за «СП-2»
Политика
Экс-депутат Рады: Меркель «наплевала» на интересы Украины из-за «СП-2»
Global Look Press  /  Odd Andersen/dpa

Киев, 5 сентября. Экс-депутат Рады Евгений Мураев раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за поддержку газопровода «Северный поток — 2». Мнением политик поделился в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, европейские страны боятся, что транзит газа через украинскую территорию будет остановлен. В этом виноват официальный Киев, который нагнетает обстановку своими заявлениями о вооруженном конфликте в Донбассе, считает он.

Чем дольше украинские власти кричат об идущей войне, тем больше европейские страны боятся, что газотранспортная система Украины будет разрушена, отметил Мураев. Политик задался вопросом, на что «дает добро» Ангела Меркель. По его мнению, на обход нестабильной территории.

«На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», — заключил Мураев.

Экс-депутат считает, что Меркель «наплевала» на украинские интересы, но привезла в Германию «энергетическую безопасность», договорившись по поводу «Северного потока — 2» с президентом США Джо Байденом.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что «Северный поток — 2» достроят, но в Европе ему не дадут работать в коммерческом режиме. Витренко считает, что оператор проекта не сможет доказать его «полное соответствие европейскому праву» для сертификации.

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украина меркель северный поток - 2 мураев
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