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Некоторые особенности мозга способны подтолкнуть к неразумным тратам

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 08:51
Общество
Некоторые особенности мозга способны подтолкнуть к неразумным тратам
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 сентября. Поведенческие особенности человека, как правило, направлены на извлечение наибольшей выгоды для себя. Однако разум способен игнорировать рациональные решения, считают психологи.

Неразумные траты происходят из-за ряда особенностей человеческого мозга. Первая из которых предостерегает нас от потенциальной потери. Импульсивная покупка устраняет этот страх, в результате мозг получает положительные эмоции, которые даже превосходят эффект от приобретения вещи.

Еще одной причиной нерациональных трат является так называемая денежная иллюзия. Ее суть заключается в том, что человек воспринимает номинальную стоимость денег, упуская реальную. Она проявляется в ситуации, когда мы радуемся прибавке к зарплате, не обращая внимания на инфляцию, которая уменьшает реальную покупательную способность.

Существует в мозге человека и эффект обладания. После тактильных ощущений от какой-либо вещи появляется необъяснимая привязанность. Купить в этом случае что-то проще, чем перебороть в себе это чувство обладания.

Не предостерегает от трат и эффект ожидания. Он является, в том числе, маркетинговой уловкой. Компании анонсируют востребованный товар за много времени до окончательного релиза, подогревая желание потребителей, передает «Лайфхакер».

Однако существуют и способы тратить меньше. Федеральное агентство новостей опубликовало советы по экономии денежных средств.

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траты особенности мозга импульсивные покупки
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