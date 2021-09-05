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Молодого актера театра нашли мертвым в Кемерово
Происшествия
Молодого актера театра нашли мертвым в Кемерово
pixabay.com

Кемерово, 5 сентября. Молодой актер местного театра был найден мертвым при загадочных обстоятельствах в Кемерово. Мужчину искали волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».

Его поисками также занимались родственники, друзья и полиция. Погибший работал в Кемеровском муниципальном Театре для детей и молодежи. Последние данные о нем были 3 сентября, тогда он уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении и пропал. В официальном заявлении волонтеры «Лизы Алерт» сообщили о смерти 25-летнего молодого человека. Обстоятельства трагедии не раскрываются.

Спасатели ранее обнаружили тело 13-летнего подростка, который пропал без вести во время отдыха с матерью. Труп утонувшей женщины был найден в конце августа. Трагедия произошла около города Невельск 30 августа. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Сахалинской области.

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смерть поиски лиза алерт
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