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«Этот день в истории». Что произошло 5 сентября, праздники, факты, люди
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Сегодня профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности: геологи и буровики, разработчики и строители, технологи и многие другие. День нефтяника ведет свою историю с советских времен: статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Наряду с Россией, в первое воскресенье сентября этот праздник отмечают работники отрасли в Армении и Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Молдавии.

Кроме того, в первое воскресенье сентября празднуется День Байкала. Глубина этого водоема — 1637 метров, площадь его водного зеркала — 31,5 тысячи квадратных километров, а возраст — 20-25 миллионов лет. Озеро обладает мощными защитными механизмами самоочищения, поэтому вода в нем всегда вкусная и чистая. Жители прибайкальских деревень и поселков нередко используют ее для бытовых нужд и приготовления пищи. Цель праздника — подчеркнуть значимость этого уникального природного объекта и привлечь широкую общественность к участию к мероприятиям по сохранению озера.

Еще один, но уже шуточный праздник этого дня — День опозданий. Сегодня можно позволить себе расслабиться и никуда не спешить, отклониться от своего жесткого расписания и прийти на какую-нибудь встречу попозже. Главное — предварительно убедиться, что ваше опоздание не повлечет за собой серьезных последствий.

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