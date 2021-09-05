Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 09:38
09:38
Происшествия
Авиакомпания намерена предъявить снятой с рейса Москва — Анталья дебоширке ответный иск
09:38
Происшествия
ФАН выяснил подробности задержания дебоширки в самолете Москва — Анталья
09:36
Общество
Редчайшая белая львица подарила малышей приморскому зоопарку
09:35
Происшествия
Женщина погибла под колесами легковушки в Димитровграде
09:32
Общество
Острог эпохи Петра I реконструируют в Новосибирской области
09:31
Общество
Экс-депутат Заксобрания Пермского края скончался от последствий COVID-19
09:28
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал сроки наступления бабьего лета в Москве
09:24
Экономика
«Транснефть» планирует направить 16,27 млн тонн топлива на экспорт
09:23
Общество
Памятник любимой собаке писателя Довлатова появился в Петербурге
09:22
Экономика
Переговоры Boeing с FAA задерживают поставки самолетов 787 Dreamliner
Все новости

Анджелина Джоли озвучила причину участия в фильме «Вечные»
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли озвучила причину участия в фильме «Вечные»
Кадр из фильма «Вечные»

Лос-Анджелес, 5 сентября. Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему она подписалась на кинокомикс «Вечные» от Marvel Studios, хотя до этого не играла в супергеройских фильмах.

Новая кинолента рассказывает о команде новых супергероев, о которых ранее ничего не было слышно. В центре сюжета находится история бессмертной инопланетной расы, которая раскрывает себя после того как на Землю прибыли их давние враги. Фильм вызывает немалый ажиотаж у зрителей, поскольку в нем снялись многие голливудские звезды, включая Анджелину Джоли. Она рассказала, почему решила поучаствовать в проекте. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Возможность быть членом разнообразной семьи побудила заняться фильмом. Это была настоящая причина, по которой я хотела снять фильм, быть частью такой разнообразной семьи. Для меня действительно не имело значения, какова будет роль», — отметила актриса.

Напомним, театральная премьера фильма назначена на 5 ноября 2021 года. Режиссером киноленты выступила лауреат премии «Оскар» Хлоя Чжао.

Ранее стало известно, что в Сети появились первые отзывы на фильм «Шан-Чи». Кинолента получила преимущественно положительные оценки со стороны критиков и зрителей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анджелина Джоли озвучила причину участия в фильме «Вечные»
кино анджелина джоли марвел вечные
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru