Анджелина Джоли озвучила причину участия в фильме «Вечные»

Лос-Анджелес, 5 сентября. Актриса Анджелина Джоли объяснила, почему она подписалась на кинокомикс «Вечные» от Marvel Studios, хотя до этого не играла в супергеройских фильмах.

Новая кинолента рассказывает о команде новых супергероев, о которых ранее ничего не было слышно. В центре сюжета находится история бессмертной инопланетной расы, которая раскрывает себя после того как на Землю прибыли их давние враги. Фильм вызывает немалый ажиотаж у зрителей, поскольку в нем снялись многие голливудские звезды, включая Анджелину Джоли. Она рассказала, почему решила поучаствовать в проекте. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Возможность быть членом разнообразной семьи побудила заняться фильмом. Это была настоящая причина, по которой я хотела снять фильм, быть частью такой разнообразной семьи. Для меня действительно не имело значения, какова будет роль», — отметила актриса.

Напомним, театральная премьера фильма назначена на 5 ноября 2021 года. Режиссером киноленты выступила лауреат премии «Оскар» Хлоя Чжао.

Ранее стало известно, что в Сети появились первые отзывы на фильм «Шан-Чи». Кинолента получила преимущественно положительные оценки со стороны критиков и зрителей.