Москва, 5 сентября. Основной причиной развала СССР стала проблема с продовольствием, рассказал бывший помощник главы государства Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

Вопреки всем реформам в Советском Союзе во время перестройки, дефицит привел к развалу государства. Об этом Ожерельев рассказал «Ленте.ру».

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь (в 1990 году. — Прим. Ред.)? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия», — сказал он.

Экс-помощник Горбачева считает, что окончательно похоронило Советский Союз сельское хозяйство. Горбачев тогда не смог своевременно упорядочить переход аграриев к рынку. Ожерельев добавил, что продовольствие в магазинах могло бы спасти СССР.

Ранее политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что украинские националисты активно участвовали в развале СССР. Советское правительство совершило большую ошибку, решив не разглашать данные о зверствах украинских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, в период Великой Отечественной войны.