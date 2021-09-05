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Один человек стал жертвой страшного ДТП на трассе в Башкирии
Происшествия
Один человек стал жертвой страшного ДТП на трассе в Башкирии
wikimedia.org  /  Roulex 45

Уфа, 5 сентября. Страшная авария произошла в Кармаскалинском районе Башкирии на 51 км трассы Уфа-Оренбург.

Автомобиль Nissan X-Trail столкнулся с УАЗ, который двигался по той же дорожной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии. ДТП случилось 4 сентября в середине дня. В результате столкновения погиб 60-летний водитель УАЗа. От полученных травм он скончался еще до приезда скорой помощи. Все причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция республики.

Ранее в страшной аварии погибли 24-летний мужчина, управлявший машиной, и его 25-летний пассажир. ДТП произошло в Буденновском округе Ставропольского края. По предварительным данным, водитель «Лада Калина» превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с деревом. По данному факту прокуратурой региона была организована проверка.

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дтп авария смерть
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