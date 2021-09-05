Один человек стал жертвой страшного ДТП на трассе в Башкирии

Уфа, 5 сентября. Страшная авария произошла в Кармаскалинском районе Башкирии на 51 км трассы Уфа-Оренбург.

Автомобиль Nissan X-Trail столкнулся с УАЗ, который двигался по той же дорожной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии. ДТП случилось 4 сентября в середине дня. В результате столкновения погиб 60-летний водитель УАЗа. От полученных травм он скончался еще до приезда скорой помощи. Все причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция республики.

Ранее в страшной аварии погибли 24-летний мужчина, управлявший машиной, и его 25-летний пассажир. ДТП произошло в Буденновском округе Ставропольского края. По предварительным данным, водитель «Лада Калина» превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с деревом. По данному факту прокуратурой региона была организована проверка.