Конфликтолог Денисов объяснил, почему ОБСЕ не нужна в Донбассе

Москва, 5 сентября. Наблюдатели ОБСЕ покидают пограничные пункты России на границе с Донбассом. Российский конфликтолог Денис Денисов объяснил, почему представители организации больше не нужны.

Москва отказалась продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ, работающих на КПП. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии в интервью для «Украина.ру» обсудил это решение.

«Эта позиция России более чем адекватная в сложившейся ситуации. Мы прекрасно понимаем... Уже есть реакция со стороны Соединенных Штатов относительно того, что они сожалеют об этом шаге. Украинская сторона будет вопить про то, что это чуть ли не выход из Минских соглашений...» — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Он добавил, что на практике никто не понимает, какие обязанности выполняли наблюдатели ОБСЕ на границе. При прямых вопросах представители организации отвечают уклончиво, без конкретики. На миссию выделялся немалый бюджет, что не соответствовало степени занятости наблюдателей.

Ранее российский политолог Алексей Цветков заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения, а потому отказ от них никак не повлияет на ситуацию в Донбассе.