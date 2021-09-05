Пассажир автобуса получил порез от лопнувшего стекла в Новосибирске

Новосибирск, 5 сентября. Стекло лопнуло в автобусе №45. В результате пассажир общественного транспорта получил порезы. Происшествие произошло 3 сентября в Новосибирске.

Пострадавший поделился этой информацией в сообществе «Инцидент Новосибирск». Пассажир сообщил, что стекло лопнуло, когда автобус наехал на яму и подпрыгнул. По словам новосибирца, во время инцидента пострадал только он. Горожанин добавил, что транспортное средство было полупустым.

Пассажир подчеркнул, что в момент инцидент занимал место напротив этого стекла. Все его осколки полетели в пострадавшего. В результате он получил порезы ног, рук и лица. Однако он решил не обращаться за помощью к медикам.

Происшествие с участием автобуса недавно также произошло в Новосибирске. В результате инцидента пострадали женщина и шестилетняя девочка.