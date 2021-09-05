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Назван самый опасный вид общественного транспорта в России
Общество
Назван самый опасный вид общественного транспорта в России
wikipedia.org  /  Serko

Москва, 5 сентября. Эксперты компании «Росгосстрах» назвали микроавтобусы самым опасным видом пассажирского транспорта. Самые тяжелые по последствиям ДТП случаются на загородных маршрутах.

Специалисты проанализировали структуру полученных пассажирами в 2021 году страховых выплат. Выяснилось, что на городских маршрутах происшествия случаются чаще, но пассажиры, как правило, получают травмы легкой и средней тяжести.

Чаще всего случаются ушибы, сотрясения головного мозга, а также переломы костей носа, ребер, лучевой кости и лодыжек. В этом году компания получила 25 обращений от пострадавших на городских маршрутах пассажиров. По ним было выплачено более 4,5 миллиона рублей.

По страховым событиям на пригородных маршрутах в «Росгосстрах» в этом году поступило 19 обращений, 11 из которых были связаны с гибелью пассажиров. В остальных случаях речь шла о переломах костей черепа, конечностей и сочетанных травмах, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что почти 2,5 млрд рублей потратили российские страховщики на выплаты по полисам от коронавируса. Средняя стоимость полиса составила от 3,3 до 8,5 тысячи рублей.

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