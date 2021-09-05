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Россиян предупредили о сильной магнитной буре 5 сентября

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 08:15
Общество
Россиян предупредили о сильной магнитной буре 5 сентября
youtube.com  /  NASA Goddard

Москва, 5 сентября. Магнитосфера земли поднимется до ощутимых отметок после обеда 5 сентября. Активность магнитной бури продлится до конца дня.

В течение всего дня геомагнитный фон будет колебаться от трехбалльной силы удара до умеренной активности. Больше всего это будет ощутимо после обеда в воскресенье. Специалисты предупреждают, что магнитные бури особо опасны для людей, которые работают с нервно-психическими напряжениями, а также для тех, чья деятельность связана с высокой ответственностью.

В такие периоды увеличиваются случаи образования инфарктов и гипертонических кризисов, что учащает число внезапных смертей. Симптомами реагирования организма на магнитные бури могут быть нервозность в течение всего дня, тревога, головокружение, звон в ушах, повышенное давление и нарушение сна.

Недавно, американские ученые Мичиганского университета рассказали, что человек может избавиться от стресса и тревоги при помощи небольшой прогулки на свежем воздухе.

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