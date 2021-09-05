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Политолог Цветков обсудил будущее Минских соглашений
Политика
Политолог Цветков обсудил будущее Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 сентября. Украина и так не выполняет Минские соглашения, а потому отказ от них никак не повлияет на ситуацию в Донбассе. Об этом заявил российский политолог Алексей Цветков.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором обсудил прошедший саммит между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом. Он объяснил, почему Белый дом выделил Киеву 60 млн долларов.

«Что касаемо Донбасса и Минских соглашений, Украина их и так не выполняет. Поэтому отказываться от того, что ты и так не выполняешь, что для тебя, по сути, стало формальностью, не имеет особого смысла. Это будет политическим жестом, который в данной ситуации абсолютно не нужен», — отметил Цветков.

Он добавил, что Пентагон выделяет Украине ту финансовую помощь, которую она может освоить, не наворовав. Алексей указал, что Министерство обороны США подчинило себе логистику украинской армии, а потому контролирует часть расходов. Большие суммы Киев не получит, поскольку должен заработать на современное вооружение самостоятельно.

Ранее в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений. Украинцы остались недовольны заявлением главы офиса президента Алексея Арестовича.

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