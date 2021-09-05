МВД сообщило о сокращении числа ДТП с автобусами в 2021 году

Москва, 5 сентября. Общее число ДТП в России с участием автобусов с начала 2021 года уменьшилось более чем на девять процентов.

Всего с начала года произошло 4 127 аварий с участием автобусов. Об этом рассказали в пресс-центре МВД ТАСС.

«Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов за истекший период 2021 года снизилось на 9,02% и составило 4 127», — сказано в сообщении.

Ранее в Люберцах стартовал пилотный проект, который позволяет водителям автобусов проходить медосмотр с помощью автоматизированной системы. Сначала водителю сканируют лицо, а потом выдают табельный номер и QR-код с данными. Система может измерить давление, температуру и содержание алкоголя в организме.

Ранее сообщалось, что почти 70 человек погибли по вине таксистов с начала года в России. По вине таксистов с начала года в России произошло 1,9 тысячи ДТП, в которых погибли 69 и пострадали 2,4 тысячи человек, сообщили в пресс-центре МВД России.