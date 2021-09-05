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Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним
Происшествия
Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним
pixabay.com

Благовещенск, 5 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге жителя Амурской области.

Уничтоживший жилой дом пожар произошел в июле в селе Сергеевка Благовещенского района. Специалисты из следственно-оперативной группы выяснили, что причиной возгорания послужил поджог.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили в совершении преступления 22-летнего соседа потерпевших. Мужчина уже признался в содеянном и рассказал, что сжег дом, так как испытывал личную неприязнь к его хозяевам, сообщает издание Телепорт.рф.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет выдвинул обвинение против экс-главы МВД в Амурской области Николая Аксенова. Высокопоставленному полицейскому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.

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пожар поджог амурская область
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