Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним

Благовещенск, 5 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге жителя Амурской области.

Уничтоживший жилой дом пожар произошел в июле в селе Сергеевка Благовещенского района. Специалисты из следственно-оперативной группы выяснили, что причиной возгорания послужил поджог.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили в совершении преступления 22-летнего соседа потерпевших. Мужчина уже признался в содеянном и рассказал, что сжег дом, так как испытывал личную неприязнь к его хозяевам, сообщает издание Телепорт.рф.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет выдвинул обвинение против экс-главы МВД в Амурской области Николая Аксенова. Высокопоставленному полицейскому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.