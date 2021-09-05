Гидрометцентр предупредил красноярцев о теплой рабочей неделе

Красноярск, 5 сентября. Красноярск и близлежащие города на этой неделе ожидает теплая погода.

Однако по ночам в Красноярске будет холодно. В понедельник и вторник в Железногорске, Красноярске и Канске ожидается до 19 градусов, в среду 22. Четверг будет дождливым с температурой 20 градусов, и в пятницу столбики термометров опустятся до 15 градусов. По ночам от трех до восьми градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник в Ачинске до 22 градусов, в среду 24, а в четверг 20 градусов с небольшими осадками. В пятницу похолодает до 16 градусов. В Минусинске в понедельник прогнозируется 23 градуса, во вторник 24, в среду 25, в четверг 22 градуса с ливнем. В пятницу ожидается 17 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале будущей недели температура воздуха в Татарстане ночью опустится до минус двух градусов. При этом дневные значения составят от десяти до 15 градусов выше нуля.