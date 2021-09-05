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Новосибирцам плбеащали жару 5 и 6 сентября
Общество
Новосибирцам плбеащали жару 5 и 6 сентября
pixabay.com  /  geralt

Новосибирск, 5 сентября. Жаркая погода ожидает жителей Новосибирска в ближайшие дни. Так, 4 и 5 сентября Западно-Сибирский гидрометцентр спрогнозировал до плюс 28 градусов.

В воскресенье, 5 сентября в Новосибирске ожидается потепление до плюс 26-28 градусов. Ночью температура составит плюс 10-12 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 7 м/с.

В начала недели жителей города также порадует теплая погода. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустится до плюс 10-12 градусов. В ближайшие дни осадков не прогнозируется.

Недавно, гидрометцентр Татарстана спрогнозировал заморозки в начале недели в республике. По данным синоптиков, с понедельника температура воздуха в Татарстане ночью опустится до минус двух градусов. Днем воздух прогреется до максимальной отметки плюс 7 градусов.

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