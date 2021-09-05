Штормовое предупреждение объявлено в четырех районах Колымы

Магадан, 5 сентября. МЧС объявило штормовое предупреждение в четырех районах Магаданской области. Такие меры были приняты из-за прогнозируемого ветра с порывами до 20 м/с.

Экстренное предупреждение объявлено на 6 сентября. Информацию об этом сообщили в пожарно-спасательном центре региона. Там заявили об опасности возникновения ЧС до муниципального уровня из-за возможных повреждений или обрывов линий связи и электропередач, работы дорожно-коммунальных служб, всех видов транспорта и объектов жизнеобеспечения. Также существует вероятность обрушения ветхих и слабо укрепленных конструкций.

В Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах прогнозируется северо-восточный штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

У берегов Черного моря, в Адлерском районе Сочи ранее был зафиксирован смерч. Он преодолел изначальное место появления и вышел на берег «Бургас», повредив общественные шезлонги.