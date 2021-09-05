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Политолог Цветков оценил итоги встречи Байдена и Зеленского

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 07:40
Политика
Политолог Цветков оценил итоги встречи Байдена и Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 сентября. В ходе поездки в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал получить от США финансовую поддержку для войны в Донбассе. Об этом заявил политолог Алексей Цветков.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» он заявил, что своими действиями американский президент Джо Байден подтвердил свое намерение и дальше конфликтовать с Россией. Киев не собирается решать ситуацию с ЛДНР мирным путем.

«Это был визит туземного царя к императору. Этим визитом император подтвердил продолжение своего курса на конфронтацию с Российской Федерацией и пообещал Зеленскому дальнейшую военную поддержку», — отметил эксперт.

Он считает, что переговоры глав государств обусловлены весенними событиями на востоке Украины. Тогда Киев стягивал военную технику к границам ЛДНР, а Россия начала учения рядом с украинской территорией. Зеленский получил очередную финансовую поддержку, которая, если брать последние шесть лет, составляет около 2 млрд долларов.

Цветков добавил, что это дает возможность сделать вывод, что Украина не собирается мирно договариваться с самопровозглашенными республиками. Киев будет провоцировать Москву. чтобы Запад мог наложить новые санкции, которые, скорее всего, будут неэффективны.

Ранее стало известно, что украинцы удивились решению президента Украины Владимира Зеленского показать план трансформации государства американским экспертам.

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