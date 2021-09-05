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Происшествия
Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве
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Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 07:32
Происшествия
Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 5 сентября. Массовая драка происходит на Шоссейной улице у станции метро «Печатники» на юго-востоке Москвы. Информацию об этом сообщили очевидцы.

Пока не ясно, что стало причиной потасовки между двумя группами людей. Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются. По данным очевидцев, в массовой драке участвуют 25 человек. На место инцидента уже направлены усиленные отряды полиции.

Массовая потасовка ранее произошла в Твери. Один из участников драки был доставлен в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Информацию об этом сообщил представитель УМВД по региону. По данному факту организована проверка, в ходе которой будет принято решение в соответствии с требованиями закона. Прибывшая на место инцидента полиция установила личности всех участников драки.

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