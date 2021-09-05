Экс-депутат Рады Герман рассказала об условиях завершения конфликта в Донбассе

, 5 сентября. Бывший депутат Верховной рады, экс-советник президента Украины Виктора Януковича Анна Герман назвала условие прекращения конфликта в Донбассе.

Политик в эфире телеканала «Наш» отметила, что если бы США было выгодно выделить Украине не 60 миллионов долларов военной помощи, а 60 миллиардов, то Вашингтон бы это сделал. Это же касается и вступления страны в НАТО.

«Но ей сейчас это невыгодно, потому что никому сейчас не выгоден конфликт в центре Европы», — заявила экс-депутат.

Она добавила, что вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно спровоцирует конфликт с Россией. Он не нужен ни США, ни другим странам. Герман отметила, что в ближайшие 20 лет Киев не примут в НАТО.

Герман подчеркнула, что Украина не успевает за событиями в мире. Нынешние власти не умеют правильно реагировать на них, а также ставить задачи и вопросы перед партнерами.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ захотел прокатиться на танке по Красной площади. Также он заявил, что хотел бы проехать по Арбату.