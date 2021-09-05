Землетрясение произошло в акватории Тихого океана рядом с Курилами

Южно-Сахалинск, 5 сентября. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6 рядом с Курилами в акватории Тихого океана, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки отмечены утром в воскресенье, 5 сентября. Эпицентр располагался неподалеку от Малой Курильской гряды. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров, сообщает со ссылкой на сейсмологов ТАСС.

Местные жители подземные толчки не ощутили, отметили в филиале геофизической службы. Угроза цунами не объявлена.

В конце августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Муйского района на северо-востоке Бурятии. Подземные толчки ощутили жители двух поселков. Эпицентр находился в 24,8 км к юго-западу от рабочего поселка Северомуйск. В МЧС отметили, что жизненно важные объекты рядом с эпицентром сейсмической активности в регионе продолжили работать в штатном режиме.