Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 08:07
08:00
Весь мир
Турция приняла на вооружение новейший тяжелый БПЛА Bayraktar Akinci
08:00
Общество
Педиатр Левадная объяснила ошибку мам на прогулке с детьми на примере Яны Рудковской
07:52
Политика
Политолог Цветков обсудил будущее Минских соглашений
07:45
Общество
МВД сообщило о сокращении числа ДТП с автобусами в 2021 году
07:45
Происшествия
Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним
07:45
Общество
Гидрометцентр предупредил красноярцев о теплой рабочей неделе
07:44
Общество
Новосибирцам плбеащали жару 5 и 6 сентября
07:41
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено в четырех районах Колымы
07:40
Политика
Политолог Цветков оценил итоги встречи Байдена и Зеленского
07:23
Происшествия
Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве
Все новости

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана рядом с Курилами
Происшествия
Землетрясение произошло в акватории Тихого океана рядом с Курилами
wikipedia.org  /  Public Domain

Южно-Сахалинск, 5 сентября. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,6 рядом с Курилами в акватории Тихого океана, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки отмечены утром в воскресенье, 5 сентября. Эпицентр располагался неподалеку от Малой Курильской гряды. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров, сообщает со ссылкой на сейсмологов ТАСС.

Местные жители подземные толчки не ощутили, отметили в филиале геофизической службы. Угроза цунами не объявлена.

В конце августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Муйского района на северо-востоке Бурятии. Подземные толчки ощутили жители двух поселков. Эпицентр находился в 24,8 км к юго-западу от рабочего поселка Северомуйск. В МЧС отметили, что жизненно важные объекты рядом с эпицентром сейсмической активности в регионе продолжили работать в штатном режиме.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Землетрясение произошло в акватории Тихого океана рядом с Курилами
курилы землетрясение сейсмическая активность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru