МИД Японии озвучил дату встречи глав «Большой семерки»

Пекин, 5 сентября. Встреча глав «Большой семерки» состоится 8 сентября. Информацию об этом сообщил руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Главной темой встречи станут события в Афганистане, который недавно захватила радикальная группировка «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России). На переговорах «Большой семерки» будут также присутствовать представители России, Китая и других стран, заявил японский министр.

Ранее стало известно, что участники саммита рассмотрят вопрос о признании представителей «Талибана» официальными властями в Афганистане.

Недавно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и КНР противостоять терроризму в Афганистане. По его словам, Москва и Пекин вместе с другими членами международного сообщества должны бороться с боевиками в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.