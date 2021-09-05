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Принц Гарри и Меган Маркл захотели познакомить Елизавету II с правнучкой Лилибет
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл захотели познакомить Елизавету II с правнучкой Лилибет
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Лондон, 5 сентября. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили у британской королевы Елизаветы II аудиенции, чтобы познакомить ее со своей дочерью Лилибет.

Многих такое решение сильно удивило. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.

«Они могут искренне хотеть увидеть Королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они [Гарри и Меган] заставили пройти [Елизавету II] в этом году», — заявил источник.

Пока Елизавета II не согласилась навстречу. Однако известно, что британская королева хотела познакомиться со своей правнучкой. При королевском дворе допускают, что аудиенция может состояться.

Ранее королевский эксперт раскрыл отношения между принцами Гарри и Уильямом. Принцы Гарри и Уильям близки друг к другу, несмотря на скандалы, разрывающие семью. Королевский эксперт Стюарт Пирс в беседе с порталом Express заявил, что принцы восстановили свои отношения, так же как и их супруги Кейт и Меган.

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Елизавета II принц гарри меган маркл
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