Спасатели ищут троих пропавших сахалинцев в Поронайском районе

Южно-Сахалинск, 5 сентября. Трое человек пропали в Поронайском районе Сахалинской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. В районе села Трудовое трое человек поехали на сборы дикоросов и не вернулись. На поиски пропавших отправились сотрудники районного отдела полиции, им поможет группа спасателей ПСО ГУ от МЧС России по Сахалинской области, передает SakhalinMedia.

Недавно, две женщины пропали на севере Сахалина. Они отправились собирать ягоды и исчезли в районе горы Вайда. К их поискам были привлечены правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Местных жительниц в возрасте 33 и 50 лет нашли живыми и здоровыми спустя восемь дней. Женщины рассказали, что более недели питались ягодами и пили воду, а для ночевки организовали временное укрытие.