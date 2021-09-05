Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 08:06
08:00
Весь мир
Турция приняла на вооружение новейший тяжелый БПЛА Bayraktar Akinci
08:00
Общество
Педиатр Левадная объяснила ошибку мам на прогулке с детьми на примере Яны Рудковской
07:52
Политика
Политолог Цветков обсудил будущее Минских соглашений
07:45
Общество
МВД сообщило о сокращении числа ДТП с автобусами в 2021 году
07:45
Происшествия
Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним
07:45
Общество
Гидрометцентр предупредил красноярцев о теплой рабочей неделе
07:44
Общество
Новосибирцам плбеащали жару 5 и 6 сентября
07:41
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено в четырех районах Колымы
07:40
Политика
Политолог Цветков оценил итоги встречи Байдена и Зеленского
07:23
Происшествия
Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве
Все новости

Спасатели ищут троих пропавших сахалинцев в Поронайском районе

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 07:01
Происшествия
Спасатели ищут троих пропавших сахалинцев в Поронайском районе
Невские Новости

Южно-Сахалинск, 5 сентября. Трое человек пропали в Поронайском районе Сахалинской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. В районе села Трудовое трое человек поехали на сборы дикоросов и не вернулись. На поиски пропавших отправились сотрудники районного отдела полиции, им поможет группа спасателей ПСО ГУ от МЧС России по Сахалинской области, передает SakhalinMedia.

Недавно, две женщины пропали на севере Сахалина. Они отправились собирать ягоды и исчезли в районе горы Вайда. К их поискам были привлечены правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Местных жительниц в возрасте 33 и 50 лет нашли живыми и здоровыми спустя восемь дней. Женщины рассказали, что более недели питались ягодами и пили воду, а для ночевки организовали временное укрытие.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели ищут троих пропавших сахалинцев в Поронайском районе
сахалин спасатели пропавшие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru