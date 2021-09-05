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«Украина — не Иран»: в Сети обсудили речь Чаплыги о шантаже США ядерным оружием
Политика
«Украина — не Иран»: в Сети обсудили речь Чаплыги о шантаже США ядерным оружием
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 5 сентября. Политолог Михаил Чаплыга заявил, что Украина могла бы шантажировать участников Будапештского меморандума выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия.

По его мнению, сейчас для Киева это единственный козырь в рукаве которым он мог бы пользоваться в переговорах с остальными странами. Напомним, документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Пользователи Сети не оценили высказывание эксперта. Об этом сообщает Regnum.

«Выйдите из соглашения — не будет вас сразу, уже Севастополем шантажировали. Дураки остались в дураках», — написала Людмила М.

Владимир К. считает, что Украине стоило бы разорвать соглашение. Тогда бы весь мир увидел, как быстро Соединенные Штаты расправились бы с официальным Киевом.

«Какое ядерное оружие? Вы самолет сделать не можете», — отреагировал Nik Zh.

Один из пользователей высмеял заявление Чаплыги. Он напомнил, что в ближайшем будущем Украина может остаться без топлива, угля и газа, но при этом собирается угрожать крупным странам вроде России.

«Ну выйдет Украина и что, боеголовки-то откуда появятся? Украина — не Иран и не Северная Корея, а нечто технологически отсталое», — отметил Никита Ч.

Ранее украинское издание «Главред» опубликовало материал, в котором говорится, что президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах не удалось убедить американского лидера Джо Байдена.

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украина сша ядерное оружие Михаил Чаплыга
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