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Жертвами страшного ДТП с автобусом в Египте стали 12 человек
Происшествия
Жертвами страшного ДТП с автобусом в Египте стали 12 человек
Pr Scr twitter.com/Sada el-Balad

Каир, 5 сентября. Двенадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом возле Суэца в Египте.

Источник ТАСС в больнице города Суэц сообщил, что жертвами ДТП стали несколько детей. Около 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

Собеседник агентства уточнил, что информации о пострадавших иностранцах не поступало. Среди пострадавших много людей в тяжелом состоянии, несколько находятся в критическом состоянии. Источники ТАСС в силовых структурах сообщают, что на автобусе с Красного моря возвращались несколько египетских семей.

Авария произошла возле Суэца в 100 километрах от Каира. Водитель по неустановленным причинам не справился с управлением. Автобус налетел на бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место ДТП было направлено около 30 машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на Ставрополье. Пострадали двое человек.

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