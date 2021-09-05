Кадыров распорядился полностью прекратить сборы денег в школах Чечни

Грозный, 5 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил искоренить в школах республики любые сборы денег, включая на ремонт или учебники.

Родители не должны ни за что платить, у властей хватит средств, чтобы обеспечить образовательные учреждения всем необходимым, заявил Кадыров в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Ни по одному направлению дети в школу деньги приносить не должны», — подчеркнул он.

Если прозвучала просьба сдать деньги на что-либо, то родителям следует обращаться к ответственным лицам, которые в свою очередь проведут проверку. Если окажется, что школа не успела подготовиться к новому учебному году, то ее руководство подлежит замене, рассудил Кадыров.

Недавно глава Чечни поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко и пообещал принять его в республике с большим радушием, поскольку он — настоящий патриот своей страны, которого в Грозном очень уважают.