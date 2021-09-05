Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 08:09
08:00
Весь мир
Турция приняла на вооружение новейший тяжелый БПЛА Bayraktar Akinci
08:00
Общество
Педиатр Левадная объяснила ошибку мам на прогулке с детьми на примере Яны Рудковской
07:52
Политика
Политолог Цветков обсудил будущее Минских соглашений
07:45
Общество
МВД сообщило о сокращении числа ДТП с автобусами в 2021 году
07:45
Происшествия
Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним
07:45
Общество
Гидрометцентр предупредил красноярцев о теплой рабочей неделе
07:44
Общество
Новосибирцам плбеащали жару 5 и 6 сентября
07:41
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено в четырех районах Колымы
07:40
Политика
Политолог Цветков оценил итоги встречи Байдена и Зеленского
07:23
Происшествия
Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве
Все новости

Глава Минприроды оценил реализацию мусорной реформы в регионах
Общество
Глава Минприроды оценил реализацию мусорной реформы в регионах
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Владивосток, 5 сентября. Фактический объем и доля сортировки и утилизации отходов не совпадает с данными их отчетности в 43 регионах России, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

Кроме того, в восьми регионах планы по модернизации или строительству инфраструктуры для новой системы обращения с отходами оказались не достаточно амбициозными, отметил министр. Трудности отмечены в Калининградской, Новгородской, Челябинской, Орловской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях, а также в Ставропольском крае, сообщил ТАСС Козлов.

Ранее в ходе прямой линии на важность мусорной реформы указал президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что реформа подразумевает большую работу по всей России.

Реформа обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году планируется построить 220 современных комплексов по размещению, обработке и утилизации отходов. К 2030 году на сортировку должно отправляться 100% бытовых отходов, на захоронение будут направлять 50% такого мусора.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Минприроды оценил реализацию мусорной реформы в регионах
козлов минприроды мусорная реформа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru