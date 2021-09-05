Глава Минприроды оценил реализацию мусорной реформы в регионах

Владивосток, 5 сентября. Фактический объем и доля сортировки и утилизации отходов не совпадает с данными их отчетности в 43 регионах России, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

Кроме того, в восьми регионах планы по модернизации или строительству инфраструктуры для новой системы обращения с отходами оказались не достаточно амбициозными, отметил министр. Трудности отмечены в Калининградской, Новгородской, Челябинской, Орловской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях, а также в Ставропольском крае, сообщил ТАСС Козлов.

Ранее в ходе прямой линии на важность мусорной реформы указал президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что реформа подразумевает большую работу по всей России.

Реформа обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году планируется построить 220 современных комплексов по размещению, обработке и утилизации отходов. К 2030 году на сортировку должно отправляться 100% бытовых отходов, на захоронение будут направлять 50% такого мусора.