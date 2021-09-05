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Родителям рассказали, как уберечь детей от сердечно-сосудистых заболеваний

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 06:40
Общество
Родителям рассказали, как уберечь детей от сердечно-сосудистых заболеваний
pixabay.com  /  jorge_romero_ortiz

, 5 сентября. Лучшим способом уберечь ребенка от сердечно-сосудистых заболеваний в будущем является правильный образ жизни. Подробнее об этом рассказала детский кардиолог Анна Котова.

Более 80% подростков во всем мире страдают от недостатка физической активности, что связано с массовым увлечением гаджетами и нередко приводит к ожирению. Кардиологи отмечают, что диагноз первичной гипертонии ставится детям все чаще и даже в возрасте 10-11 лет, пояснила специалист в интервью ТАСС.

Чтобы обезопасить ребенка от сердечно-сосудистых заболеваний, важно обеспечить ему правильное питание, не допускать ежедневного употребления фастфуда и полуфабрикатов, следить за количеством соли в блюдах. Врач советует обратить внимание на физическую активность, увеличив ее с помощью любимого спорта или простой ходьбы.

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