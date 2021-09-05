Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 08:09
08:00
Весь мир
Турция приняла на вооружение новейший тяжелый БПЛА Bayraktar Akinci
08:00
Общество
Педиатр Левадная объяснила ошибку мам на прогулке с детьми на примере Яны Рудковской
07:52
Политика
Политолог Цветков обсудил будущее Минских соглашений
07:45
Общество
МВД сообщило о сокращении числа ДТП с автобусами в 2021 году
07:45
Происшествия
Житель Амурской области сжег дом соседей из-за неприязни к ним
07:45
Общество
Гидрометцентр предупредил красноярцев о теплой рабочей неделе
07:44
Общество
Новосибирцам плбеащали жару 5 и 6 сентября
07:41
Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено в четырех районах Колымы
07:40
Политика
Политолог Цветков оценил итоги встречи Байдена и Зеленского
07:23
Происшествия
Массовая драка образовалась у станции метро «Печатники» в Москве
Все новости

Актер Федор Добронравов поведал о пережитом инсульте
Шоу-бизнес
Актер Федор Добронравов поведал о пережитом инсульте
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 5 сентября. Знаменитый актер Федор Добронравов, ставший известным большинству россиян после выхода сериала «Сваты», три года назад пережил инсульт. Он рассказал о своей жизни после недуга.

Происшествие произошло в момент, когда Добронравов отыгрывал спектакль. Состояние актера заметила его коллега, которая забила тревогу. Сам артист из-за этого сравнивает себя с донским рысаком.

«Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — передает слова актера «Комсомольская правда».

По словам Добронравова, он стал меньше заморачиваться после осознания, что жить ему осталось несколько часов. С тех пор он ценит каждый прожитый день. Актер также отмечает, какое огромное чувство благодарности он испытывает к своей жене. Она всегда была для него «надежным тылом», однако, считает Добронравов, Ирина страдает о нереализованности.

О своем решении уйти в монастырь недавно объявила Екатерина Васильева. Она удивилась, что ее решение вызвало такой ажиотаж.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актер Федор Добронравов поведал о пережитом инсульте
инсульт сваты добронравов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru