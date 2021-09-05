Актер Федор Добронравов поведал о пережитом инсульте

Москва, 5 сентября. Знаменитый актер Федор Добронравов, ставший известным большинству россиян после выхода сериала «Сваты», три года назад пережил инсульт. Он рассказал о своей жизни после недуга.

Происшествие произошло в момент, когда Добронравов отыгрывал спектакль. Состояние актера заметила его коллега, которая забила тревогу. Сам артист из-за этого сравнивает себя с донским рысаком.

«Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — передает слова актера «Комсомольская правда».

По словам Добронравова, он стал меньше заморачиваться после осознания, что жить ему осталось несколько часов. С тех пор он ценит каждый прожитый день. Актер также отмечает, какое огромное чувство благодарности он испытывает к своей жене. Она всегда была для него «надежным тылом», однако, считает Добронравов, Ирина страдает о нереализованности.

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