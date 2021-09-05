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Россиянам перечислили лайфхаки для защиты от переплат по ипотеке

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 06:39
Общество
Россиянам перечислили лайфхаки для защиты от переплат по ипотеке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 сентября. Россиянам рассказали, как избежать переплат за ипотеку. Для начала необходимо выбрать нужный срок кредитования.

Он напрямую влияет на размер переплат, так как с увеличением срока кредитования растет и сумма, которую необходимо отдать банку. Специалисты рекомендуют брать ипотеку с запасом. В случае форс-мажора или сложных жизненных ситуации должны оставаться деньги на нормальное существование.

Для меньшей переплаты также можно увеличить первоначальный взнос, так как это влияет на размер будущего долга. Банки рассматривают этот пункт наряду с занятостью и уровнем дохода, чтобы оценить платежеспособность заемщика.

Кроме этого, уменьшить переплату можно с помощью льгот и субсидий. Перед покупкой квартиру специалисты рекомендуют изучить ипотечные программы и выбрать наиболее подходящую.

Недавно, пресс-служба консалтинговой группы SRG навала города с самым большим подорожанием ипотеки на вторичное жилье. На первом месте расположился Сочи.

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