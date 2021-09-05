«Не страна, а команда КВН»: в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений

Киев, 5 сентября. Глава офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Киев снялся с крючка Минских договоренностей. Его заявление вызвало широкий резонанс в Сети.

Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе выступил с речью после встречи глав США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Пользователи соцсетей остались недовольны словами политика. Об этом сообщает Regnum.

«Ничего. Долго этот фашистский режим существовать не может. Когда-то закончится. Скорее бы. Основание у него никакое. На песке», — заметил Влад.

Иван С. согласился с Арестовичем. Однако он считает, что это не Украина снялась с крючка, а за нее это сделал «рыбак».

«Не государство, а команда КВН «Украина»!» — считает Алекс.

Один из пользователей подчеркнул, что это не официальная позиция государства, а мнение отдельного политика. На самом деле правительство предпочитает просто нести чушь и не предпринимать никаких шагов ради урегулирования конфликта в Донбассе.

«Страна неиссякающего идиотизма», — считает Сергей Казаков.

Ранее жители Франции посредством Сети заявили, что Украина сама не выполняет минские договоренности, несмотря на жалобы и апеллирования к документу.