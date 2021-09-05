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Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне
Pr Scr Ruptly

Вашингтон, 5 сентября. Три человека погибли при стрельбе на северо-западе Вашингтона, еще трое оказались ранеными.

Все произошло вечером. Неизвестные молодые люди вышли из машины и начали стрелять по прохожим. После они скрылись. Об этом рассказал руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

«В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», — заявил он.

Насилие с применением оружия Конти назвал болезнью общества. Он также отметил, что такие поступки обескураживают. Полиция за информацию о преступниках пообещала 75 тысяч долларов.

Ранее не менее восьми человек пострадали в результате вооруженного нападения на северо-востоке Италии. Местные СМИ сообщают, что правоохранители задержали двоих подозреваемых. По некоторым данным, происшествие случилось на фоне ссоры. Однако точной причины пока не установлено.

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