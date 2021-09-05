Лондон, 5 сентября. Выход Великобритании из Евросоюза спровоцировал повышение цен на продукты питания. Местное население недовольно подобными изменениями.

Управляющий директор Woods Foodservice Даррен Лаббетт заявил о трудностях, которые испытывает его компания. После Brexit страна столкнулась с дефицитом водителей грузовых автомобилей, что усугубилось из-за возникшей коронавирусной пандемии. Жители Соединенного Королевства напомнили, что им обещали более дешевые продукты после выхода из ЕС. Об этом пишет Regnum.

«Нет. Brexit должен был сделать продукты дешевле», — отметил @A_n_d_r_e_a57.

Другой пользователь считает, что стоимость товаров должна была повыситься. Однако это должно было положительно отразиться на объемах отходов, борьбы с ожирением и доходах фермеров.

«Brexit равно дефицит водителей грузовиков. Дефицит водителей грузовиков равен более высоким ценам на продукты. Brexit равен повышению цен на продукты. Поздравляю сторонников Brexit!» — отметил @georgemstanton.

Читатель @GarrickLodge считает, что из-за выхода Британии из ЕС будут страдать фермеры, чей урожай сгниет на полях. Транспортные компании будут испытывать трудности с набором водителей, а магазины смогут рассчитывать на своевременные поставки. Это совершенно не та картина, которую рисовало правительство.

Ранее стало известно, что кандидатом на пост президента Франции стал экс-переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.