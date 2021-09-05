Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 06:37
06:23
Политика
«Не страна, а команда КВН»: в Сети обсудили снятие Украины с крючка Минских соглашений
06:21
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне
06:20
Политика
Британцы разочаровались результатами Brexit
06:16
Технологии
Запуск трамвайного движения на космодроме Восточный обойдется в 33 млрд рублей
06:15
Общество
Биолог Чумаков рассказал о снижении смертности из-за COVID-19
06:05
Общество
Россиянам рассказали о помогающих создать семью техниках знакомств
06:04
Политика
«Спросите Грецию»: в Сети раскритиковали речи главы МИД Украины о вступлении в НАТО
06:00
Общество
Как развить в себе оптимизм: советует психолог Людмила Суздальцева
05:54
Спорт
Россия заняла четвертую строчку в медальном зачете на Паралимпийских играх
05:47
Политика
Украинцы осудили решение Зеленского показать США план трансформации страны
Все новости

Британцы разочаровались результатами Brexit
Политика
Британцы разочаровались результатами Brexit
pixabay.com

Лондон, 5 сентября. Выход Великобритании из Евросоюза спровоцировал повышение цен на продукты питания. Местное население недовольно подобными изменениями.

Управляющий директор Woods Foodservice Даррен Лаббетт заявил о трудностях, которые испытывает его компания. После Brexit страна столкнулась с дефицитом водителей грузовых автомобилей, что усугубилось из-за возникшей коронавирусной пандемии. Жители Соединенного Королевства напомнили, что им обещали более дешевые продукты после выхода из ЕС. Об этом пишет Regnum.

«Нет. Brexit должен был сделать продукты дешевле», — отметил @A_n_d_r_e_a57.

Другой пользователь считает, что стоимость товаров должна была повыситься. Однако это должно было положительно отразиться на объемах отходов, борьбы с ожирением и доходах фермеров.

«Brexit равно дефицит водителей грузовиков. Дефицит водителей грузовиков равен более высоким ценам на продукты. Brexit равен повышению цен на продукты. Поздравляю сторонников Brexit!» — отметил @georgemstanton.

Читатель @GarrickLodge считает, что из-за выхода Британии из ЕС будут страдать фермеры, чей урожай сгниет на полях. Транспортные компании будут испытывать трудности с набором водителей, а магазины смогут рассчитывать на своевременные поставки. Это совершенно не та картина, которую рисовало правительство.

Ранее стало известно, что кандидатом на пост президента Франции стал экс-переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Британцы разочаровались результатами Brexit
Brexit великобритания соцсети
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru