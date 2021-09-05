Запуск трамвайного движения на космодроме Восточный обойдется в 33 млрд рублей

Владивосток, 5 сентября. Строительство скоростного трамвайного движения на космодроме Восточный и в близлежащих населенных пунктах обойдется в 33 млрд рублей.

Инвестировать в строительство движения панирует госкорпорация «Роскосмос», а также «Газпром» и Амурская область. Всего потребуется 33 млрд рублей, из которых 31,8 млрд рублей будут затрачены на капитальные затраты, а 1,5 млрд рублей на подвижной состав. Однако в данный момент специалисты устанавливают, как можно сделать проект дешевле.

Скоростное трамвайное движение свяжет космодром Восточный с ЗАТО Циолковский, а также со строящимся там аэропортом и городами Свободный и Шимановск. По прогнозам, пассажиропоток будет составлять 5 млн человек в год.

Недавно, президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный. Там он осмотрел объекты второй очереди совместно с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.