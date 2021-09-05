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Биолог Чумаков рассказал о снижении смертности из-за COVID-19

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 06:15
Общество
Биолог Чумаков рассказал о снижении смертности из-за COVID-19
pixabay.com

Москва, 5 сентября. Смертность от коронавируса в будущем может стать менее высокой. Об этом рассказал биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, задача любого вируса заключается в том, чтобы распространиться как можно шире, а не убить своего носителя. Это также касается и COVID-19. Российские специалисты уверены, что инфекция станет менее вредоносной, так как в будущем она будет эволюционировать.

Любой вирус со временем проявляет тенденцию к появлению более мягких форм. Однако этот процесс может занять очень долгое время, пояснил Чумаков в интервью URA.RU.

Недавно стало известно, что в России появятся экспресс-тесты, которые выявляют коронавирус в течение часа. Об том сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Тесты начнут выпускаться в рамках проекта «Санитарный щит».

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смертность коронавирус COVID-19
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