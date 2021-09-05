Россиянам рассказали о помогающих создать семью техниках знакомств

Москва, 5 сентября. Магистр психологии Элена Гамаюн рассказала о техниках знакомств, которые помогут в создании крепкой семьи.

Гамаюн подчеркивает, что из-за неумения или боязни завязать знакомства, люди теряют шанс создать крепкую семью. По словам психолога, правила знакомств отличаются для мужчин и женщин. Первые, как правило, занимают активную позицию, вторые - налаживают коммуникации, не делая первый шаг, но демонстрируя желание познакомиться.

Гамаюн рекомендует мужчинам обратить внимание на подаваемые женщиной знаки. Но если она не видит представителя противоположного пола, тому следует «подойти и начать общаться». Женщине познакомиться несколько сложнее. Ее задача состоит в том, чтобы подать знак, сообщила телеканалу «Царьград» психолог.

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