Киев, 5 сентября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев рассчитывает на помощь США в интеграции страны в Североатлантический Альянс.

Политик отметил, что властям нужно работать с государствами, которые хотят отложить вступление Украины в НАТО из-за боязни перед Россией. Однако украинцы не уверены, что их стране нужен такой путь. Об этом сообщает Regnum.

«Хоть бы у Греции поинтересовались итогами вступления в НАТО и ЕС…» — отметил Игорь П.

Юрий О. предположил, как бы изменилась жизнь украинцев после интеграции. Обычный гражданин не почувствует улучшений. Страна будет обязана платить 2% от ВВП. При этом Россия, очевидно, будет предпринимать шаги, чтобы не дать Украине вступить в НАТО. Крым, естественно, останется под контролем Москвы. В результате страна станет еще беднее, а качество жизни ухудшится.

«Он… пропустил всю встречу президентов Украины и США? Там явно сказали «нет», — пишет Юрий Г.

Татьяна З. уверена, что Белому дому плевать на Украину. Просто официально Вашингтон не станет в этом признаваться.

«Украина и без НАТО будет делать так, как ей прикажут. Надежды несколько эфемерны», — отметил Алексей Н.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, почему президенту США Джо Байдену не стоит ездить в Киев к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.