Россия заняла четвертую строчку в медальном зачете на Паралимпийских играх

Токио, 5 сентября. Сборная России поднялась на четвертую строчку в медальном зачете на Паралимпийских играх, которые проходят в Токио.

Благодаря золотой награде лучников Маргариты Сидоренко и Кирилла Смирнова сборная России обогнала национальную команду США. Российские паралимпийцы всего принесли 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых медалей. Всего на счету отечественных спортсменов 114 наград. Таким образом, Россия повторила собственный рекорд по числу наград высшей пробы на Паралимпиадах. Такой результат был поставлен на Играх в 2012 году в Лондоне.

Сборная Китая одержала досрочную победу в медальном зачете. Китайцы принесли своей стране 91 золотых, 53 серебряных и 50 бронзовых медалей. Вторую строчку заняла Великобритания. Спортсмены из этой страны завоевали 40 золотых, 38 серебряных и 43 бронзовых наград.

Президент России Владимир Путин недавно оценил мировой рекорд двукратного паралимпийского чемпиона Дмитрия Сафронова. Спортсмен одержал победу в забеге на 200 метров.