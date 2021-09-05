Украинцы осудили решение Зеленского показать США план трансформации страны

Киев, 5 сентября. Украинцы удивились решению президента Украины Владимира Зеленского показать план трансформации государства американским экспертам.

Советник Зеленского Тимофей Милованов впервые показал данные на трех слайдах с текстами об энергетической, физической безопасности, инфраструктуре и экономическому росту. Об этом рассказала обозреватель Мелинда Харинг, отметив странность решения украинских властей показать план западным коллегам, а не соотечественникам, передает National Interest.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — отметила обозреватель.

При этом Харинг смутилась тому, что после презентации Зеленский заявил о необходимости инвестировать в государство. Она назвала просьбу неподходящей, так как украинский президент выступал перед бедными экспертами аналитических центров и госслужащих.

Саммит Украины и США прошел скромно. В ключевых аспектах украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось убедить американского лидера Джо Байдена, сообщал ранее «Главред».